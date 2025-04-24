توتر متصاعد بين الهند وباكستان.. طرد دبلوماسيين وإلغاء متبادل للتأشيرات وإغلاق حدود

البلاد – وكالات

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم (الخميس) سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المضادة بحق الهند بعدما اتهمتها الدولة المجاورة بدعم «الإرهاب العابر للحدود» وخفضها مستوى العلاقات.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعدما دعا إلى اجتماع نادر للجنة الأمن القومي: «تعلن باكستان مستشاري الدفاع البحري والجوي الهنود في إسلام آباد أشخاصاً غير مرغوب فيهم. يُطلب منهم مغادرة باكستان على الفور».

وأضاف أن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود سيتم إلغاؤها باستثناء الحجاج السيخ.

كما أشار البيان إلى أن كل الحدود ستغلق، وستوقف التجارة كما سيغلق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان اليوم الخميس إنها ألغت جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين في أعقاب هجوم مميت في الشطر الهندي من كشمير، أسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السائحين.

وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين ابتداءً من الأحد المقبل.