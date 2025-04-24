الرياضة تعرف على غوانغجو الكوري منافس الهلال آسيويًا

البلاد- جدة لن يشعر فريق غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي بالرهبة؛ حين يواجه نادي الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وذلك عند لقائهما المرتقب يوم غد الجمعة، بعدما قدّم الفريق الكوري حملة قارية لافتة تخطّت كل التوقعات. ويخوض غوانغجو المواجهة المرتقبة بذهنية “لا شيء نخسره”، بعدما بصم على ظهور أول استثنائي في البطولة، خلافاً لكل التوقعات التي رجّحت معاناته في أول مشاركة له على الساحة القارية. ورغم قلة الخبرة، فاجأ غوانغجو منافسيه في مرحلة الدوري بأداء هجومي جذّاب مكّنه من تصدّر الترتيب في بعض مراحل المنافسة. وأنهى الفريق هذه المرحلة برصيد أربع انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام. وجاءت أبرز لحظات غوانغجو في دور الـ16، حين قلب تأخره 0-2 في مباراة الذهاب أمام فيسيل كوبي الياباني إلى فوز مثير بمجموع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويتألق النجم الألباني جاسير أساني في صفوف الفريق الكوري، حيث سجّل تسعة أهداف حتى الآن في مشواره القاري، وسيعوّل عليه غوانغجو كثيراً في مواجهة الهلال السعودي، صاحب أربعة ألقاب آسيوية، عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل.