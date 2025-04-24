بعثة الهلال تصل جدة استعداداً لمواجهة غوانغجو

الرياضةبعثة الهلال تصل جدة استعداداً لمواجهة غوانغجو صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1446 هـ 24 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة وصلت بعثة فريق الهلال، مساء أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة غوانغجو الكوري الجنوبي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستعد فريق الهلال لمواجهة مرتقبة أمام جوانغو الكوري الجنوبي، مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن المقرر، أن يُلعَب دور الثمانية أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يستضيف ملعب «الإنماء» مواجهتي الهلال مع جوانغجو والأهلي مع بوريرام. وتُلعب مباراتي النصر ويوكوهاما والسد وكاواساكي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.