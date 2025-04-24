الرئيسية
/
/
/
/
/
بعثة الهلال تصل جدة استعداداً لمواجهة غوانغجو
الرياضة

بعثة الهلال تصل جدة استعداداً لمواجهة غوانغجو

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1446 هـ      24 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

وصلت بعثة فريق الهلال، مساء أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة غوانغجو الكوري الجنوبي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة مرتقبة أمام جوانغو الكوري الجنوبي، مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المقرر، أن يُلعَب دور الثمانية أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يستضيف ملعب «الإنماء» مواجهتي الهلال مع جوانغجو والأهلي مع بوريرام.

وتُلعب مباراتي النصر ويوكوهاما والسد وكاواساكي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *