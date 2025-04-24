بدء استلام القمح المحلي

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1446 / 1447هـ 2025م، تمهيدًا لبدء موسم الاستلام اعتبارًا من يوم الأحد القادم 27 أبريل الحالي وحتى يوم الخميس 30 أكتوبر القادم، حيث سيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك). وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”.