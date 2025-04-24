الرياضة الهلال يسعى لعبور غوانغجو الكوري لاستعادة اللقب الآسيوي

البلاد- جدة يتواجه نادي الهلال مع غوانغجو من جمهورية كوريا يوم غد الجمعة على ستاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. ويتأهل الفائز من هذه المقابلة ليتواجه في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي وبوريرام يونايتد التايلاندي، التي تقام يوم السبت. وشدد جورجي جيسوس مدرب الهلال على أن طبيعة المنافسة باتت مغايرة، وقال: نحن سعداء بالتواجد هنا في هذا الدور المتقدم من البطولة والذي يضم أفضل ثمانية فرق على مستوى القارة الآسيوية، علينا أن نظهر بأفضل صورة ممكنة لأن طبيعة المنافسة عادة ما تكون مغايرة في الأدوار الإقصائية. وأضاف: لدينا الأفكار والتصورات الكاملة عن طبيعة هذه المنافسة، لا يوجد فريق مرشح للفوز باللقب دون الآخر، نحن نخوض غمار هذه المسابقة من أجل الفوز والذهاب لتحقيق اللقب مع تقديرنا الكامل لكافة الفرق الأخرى، حيث نسير خطوة بخطوة؛ من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة. وتابع جيسوس: غوانغجو من الفرق التنافسية على مستوى عال، لديهم عدة لاعبين مميزين ويملك ثلاثة محترفين من البرازيل يتمتعون بإمكانات فنية كبيرة وهم من العناصر المؤثرة لا سيما على الصعيد الهجومي وهذا ما يتطلب منا الانتباه والتركيز. وأوضح: جميع الفرق المشاركة لديها الرغبة أيضاً لتحقيق الانتصارات والتتويج باللقب، وهذا ما يضاعف من حجم المسؤولية علينا، لكننا في الوقت ذاته نملك عناصر مميزة من اللاعبين ولدينا الثقة الكبيرة بهم من أجل تجاوز هذه المحطة المهمة والتقدم أكثر في البطولة. في المقابل أعرب لي جيونغ-هو مدرب غوانغجو عن طموحه في أن يواصل فريقه التقدم بالمنافسة في مشاركته القارية الأولى، وقال: من الممتع أن نتواجد في لقاء الدور ربع النهائي، هذه خطوة جيدة لنا كفريق ولجماهيرنا التي تنتظر منا تقديم المزيد من النتائج الإيجابية، نأمل أن نظهر بصورة مميزة في لقاء الغد من أجل مواصلة مشوارنا بنجاح في البطولة. وأردف بالقول: نواجه فريقاً قوياً للغاية ويملك تاريخاً كبيراً أيضاً على صعيد مسابقة دوري أبطال آسيا، فهو حائز على اللقب في أربع نسخ سابقة ويملك العديد من الأسماء المميزة التي تشكل فوارق كبيرة في تشكيلة الفريق. نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة: تقديم ربع النهائي وكشف: خلال المرحلة الماضية قمنا بعمل كبير في إطار رصد وتحليل أداء فريق الهلال وتحديداً في مشواره على المستوى المحلي، ونعلم الكثير من التفاصيل الدقيقة لأهم اللاعبين المتواجدين في صفوفه، لذلك أعتقد أننا في جاهزية تامة من أجل خوض هذه المواجهة الحاسمة. وأشار: علينا التركيز في كافة دقائق اللعب، لأن دقيقة واحدة فقط وربما ثانية قد تكون كفيلة لحسم اللقاء، ونسعى لأن نكون في جاهزية فنية وذهنية من أجل تلك التفاصيل التي من الممكن أن ترجح كفة فريق على حساب الآخر. وختم: ربما نفوز أو نخسر كحال أي فريق يلعب كرة القدم، لكن الأهم من ذلك هو التحضير الجيد والإعداد المميز قبل المباريات، ثم خوض المباراة من خلال تقديم مستويات جيدة والظهور بالطريقة التي تعكس العمل الفردي والجماعي للاعبين والفريق. وكان الهلال حصل في مرحلة الدوري على المركز الأول ضمن منطقة الغرب، برصيد 22 نقطة من ثمان مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على الريان 3-1 في الريان، وفي الجولة الثانية على الشرطة 5-0 في الرياض، وفي الجولة الثالثة على العين 5-4 في العين، وفي الجولة الرابعة على الاستقلال 3-0 في الرياض، ثم تعادل في الجولة الخامسة مع السد 1-1 في الدوحة، وفاز في الجولة السادسة على الغرافة 3-0 في الرياض، وفاز في الجولة السابعة على بيرسيبوليس 4-1 في الرياض، وفاز في الجولة الثامنة على الوصل 2-0 في دبي. ثم فاز في دور الـ16 على باختاكور الأوزبكي بواقع 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. في المقابل حصل غوانغجو على المركز الرابع في منطقة الشرق برصيد 14 نقطة من سبع مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على يوكوهاما مارينوس 7-3 في غوانغجو، وفي الجولة الثانية على كاوازاكي فرونتال 1-0 في كاوازاكي، وفي الجولة الثالثة على جوهور دار التعظيم 3-1 في يونغين، ثم خسر في الجولة الرابعة أمام فيسيل كوبي 0-2 في كوبي، وفاز في الجولة الخامسة على شنغهاي شينهوا 1-0 في غوانغجو، وتعادل في الجولة السادسة مع شنغهاي بورت 1-1 في شنغهاي، وتعادل في الجولة الثامنة مع بوريرام يونايتد 2-2 في غوانغجو. وفاز في دور الـ16 على فيسيل كوبي الياباني بواقع 3-2 في مجموع المباراتين. وتقام المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. ربع النهائي الهلال (السعودية) – غوانغجو (جمهورية كوريا) الملعب: ستاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية ركلة البداية: الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية.