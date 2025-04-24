الشباب يرفض نتائج مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

أعلن نادي الشباب عن رفضه الكامل لما صدر عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، والذي تجاهل العديد من البطولات الرسمية والموثقة، مشيرًا إلى أنه تضمن تحويرًا جوهريًا في تصنيف بطولة كأس الملك، عبر تحويل عدد من نسخها إلى ما يسمى “بطولة دوري”، وبالاستناد إلى “التصويت” في سابقة تخالف الوقائع، والمسمى الرسمي، والسياق التاريخي الموثق.
وأكد نادي الشباب عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، على دعمه لفكرة التوثيق العادل، فإنه يرفض مبدأ التصويت كوسيلة لتغيير حقائق تاريخية، ويرى فيها تخليًا عن المسؤولية، وتجاوزًا للمنهج العلمي ومجاراة لرغبات جماهيرية على حساب الحقيقة.
وأوضح، أن التاريخ لا يكتب بالرغبات ولا يقر عبر أصوات، بل يثبت بالوقائع والأدلة.
وأشار إلى أنه سبق ووجّه اعتراضًا رسميًا للاتحاد السعودي لكرة القدم منذ وقت مبكر، محذرًا من مغبة استخدام التصويت في مسائل تُعَدّ من الثوابت، مؤكدًا حينها أن التوثيق له أطر لا تقبل العبث أو التفويض أو تصويت أندية لم تحقق أي إنجازات تذكر.
وفي نهاية البيان، أكد الشباب بصفته أول نادٍ تأسس في العاصمة عام 1947، وأول نادٍ يحقق بطولة رسمية في المملكة عام 1952، رفضه المقاطع لأي تحريف يطال تاريخه ومكتسباته الأصلية، ويتمسك بكامل حقوقه في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية تاريخه وإرثه.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م