السعودية وجهة استثمارات الذكاء الاصطناعي

عواصم – وكالات

تعد المملكة وجهة عالمية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، وتواصل إنجازاتها في هذا المجال الحيوي الذي يشكل مستقبل التقدم العالمي ، لتعزيز صدارتها عربيا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، والمركز 14 عالميًّا ، طبقا لـ ” تورتويس إنتليجينس” عن تحقيق المملكة للمركز الأول عربيًّا، والمركز

خلال مؤتمر “ليب 25” الذي عقد مؤخرا في الرياض ، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة عن أكبر حزمة من الإطلاقات والاستثمارات التقنية في المنطقة، بقيمة 14.9 مليار دولار، واستثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل Groq لإنشاء أكبر مركز عالمي لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركتا آلان ولونوفو عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار لبناء مصنع للتصنيع والتقنية في السعودية.

وتوصل المملكة ترسّخ مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً للمنطقة ووجهة عالمية للاستثمارات التقنية المتقدمة وتعزيز اقتصادها الرقمي الواعد. وطبقا للمهندس السواحة ، تشهد المنطقة تحولات سريعة مع نمو الاقتصاد الرقمي بنسبة 73 % ليصل إلى 260 مليار دولار، تمثل السعودية 50 % من هذا النمو، وهو ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.

الصين وأمريكا

تقدر استثمار الذكاء الاصطناعي في العالم بنحو 252.3 مليار دولار عام 2024، بارتفاع 44.5% بفضل نمو عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 12.1% عن العام السابق.

وبحسب تقرير مؤشر جامعة “ستانفورد” ، تصدرت الصين في عدد براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، فيما لاتزال الولايات المتحدة الأكثر إنفاقًا على التقنيات الجديدة ، حيث سجل إنفاق الشركات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي 109.1 مليار دولار عام 2024، أي ما يقارب 12 ضعف استثمارات الصين البالغة 9.3 مليار دولار، و24 ضعف استثمارات المملكة المتحدة البالغة 4.5 مليار دولار.