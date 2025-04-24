الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص

البلاد – متابعات

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن من أولويات المملكة وضع أطر واضحة وحوكمة فعّالة من شأنها أن تعزز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة بغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ،بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف أن المملكة تحرص على توفير إطار تنظيمي فعّال يعزز الشفافية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، وتنسيق بين الوزارات كافة لتعزيز الشراكات.

من جهة ثانية ،تواصل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، أعمالها في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ، فيما استعرضت في يومها الثاني آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز التنمية المستدامة.