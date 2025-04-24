التعاون يحسم ديربي القصيم.. ويزيد جراح الرائد

البلاد- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعد تغلبه فوزه على نظيره فريق الرائد برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.
سجل أهداف التعاون كل من أندريه حيروتو و روجر مارتينيز وعبدالله اليوسف ووليد الأحمد في الدقائق 30 و 40 و 45+6 و 49.
فيما أحرز للرائد أمير سعيود وأيوب قاسمي وعمر غونزاليس في الدقائق 22 و 54 و74.
الفوز رفع رصيد التعاون إلى 41 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة، في قاع ترتيب دوري روشن.
التعاون يزيد جراح الرائد وينتصر في ديربي مثير بـ(4-3) 🔥
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#التعاون_الرائد | #SSC pic.twitter.com/bfmlD44xxH
— SSC (@ssc_sports) April 24, 2025