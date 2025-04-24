الرياضة

التعاون يحسم ديربي القصيم.. ويزيد جراح الرائد

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1446 هـ      24 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- محمود العوضي

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعد تغلبه فوزه على نظيره فريق الرائد برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.

سجل أهداف التعاون كل من أندريه حيروتو و روجر مارتينيز وعبدالله اليوسف ووليد الأحمد في الدقائق 30 و 40 و 45+6 و 49.

فيما أحرز للرائد أمير سعيود وأيوب قاسمي وعمر غونزاليس في الدقائق 22 و 54 و74.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 41 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة، في قاع ترتيب دوري روشن.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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