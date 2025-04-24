“البيك” و”كاوست” توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء مختبر “إي-البيك” للتقنيات الذكية في مجال خدمات الطعام الغذائية

الرياض – البلاد

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله جلوي محافظ جدة توقيع اتفاقية تعاون بين شركة البيك للأنظمة الغذائية اتفاقية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح التركي , والبروفسور ادوارد بيرن رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية (KAUST) والمهندس إحسان أبو غزالة رئيس مجلس إدارة شركة “البيك”.

ووقع الاتفاقية المهندس رامي بن شكور أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لشركة البيك وفيما مثّل جامعة “كاوست” نائب الرئيس الأعلى للجامعة والرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المهندس سامر سمان.

تهدف إلى توظيف مرافق الجامعة البحثية المتقدمة ومعرفتها التقنية لدعم الابتكار في قطاع خدمات الطعام، وإنشاء “مختبر حي” داخل الحرم الجامعي ، يُعنى باختبار وتطوير تقنيات ذكية تُسهم في تعزيز “البيك كشركة وطنية غذائية في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتصدير هذه المعرفة إلى العالم أينما تواجد البيك، لاسيما في مجالات الطلب الآلي والتوصيل الذكي والاستدامة

وأكد المهندس أبو غزالة أن لشراكة تهدف إلى استكشاف أنظمة تقنية مبتكرة لتحسين تجربة العميل في مجالات الطلب والتوصيل، إلى جانب تطبيق حلول ذكية تعزز ممارسات الاستدامة في مجال إنتاج الطعام وإدارة الجودة والخدمات الغذائية.

من جهته، أوضح الدكتور إيان كامبل أن “كاوست” تتطلع إلى التعاون مع “البيك” في تطوير تقنيات جديدة في قطاع الأغذية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي توفرها الطائرات بدون طيار ومركبات التوصيل الذكية في تحسين كفاءة خدمات التوصيل، خصوصًا في المناطق والمدن ذات الكثافة العالية.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه قطاع توصيل الطعام نموًا متسارعًا، مما يبرز الحاجة إلى ايجاد حلول مبتكرة تتسم بالكفاءة والسرعة، وتُعد تقنية الطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة وسائل واعدة تمكن من تجاوز الازدحام وتقليل الانبعاثات، وتحسين تجربة العملاء و خفض التكاليف التشغيلية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي تزامنًا مع احتفال “البيك” بمرور خمسين عامًا على انطلاقته، كإحدى أبرز العلامات السعودية في مجال الأغذية، تأكيدًا على التزامه المتجدد بدعم التقنية وتعزيز الاستدامة، والتميّز التشغيلي.

ويسعى “البيك” إلى الاستفادة من خبرات “كاوست” في مجال ريادة الأعمال، حيث تُعد الجامعة حاضنة رائدة للشركات المبتكرة، وتوفر برامج تدريبية متقدمة تدعم الابتكار وتطوير الأعمال.