إيدرسون لا يمانع في الانتقال إلى الاتحاد

الرياضةإيدرسون لا يمانع في الانتقال إلى الاتحاد صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1446 هـ 24 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير إعلامية عن عودة البرازيلي إيدرسون موريش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي لدائرة اهتمام إدارة نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد سانتا أونا عبر حسابه على موقع إكس، أن الاتحاد بدأ التواصل مع الحارس البرازيلي إيدرسون، وذلك لبحث إمكانية ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو المقبل بصورة رسمية. وأوضح أن إيدرسون يرحب بالانتقال إلى الاتحاد، حيث كان قريباً من الانتقال إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن مانشستر سيتي رفض رحيله. ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة، بعد مرور 29 جولة.