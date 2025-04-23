33.5 مليار ريال تسهيلات بنك التصدير

البلاد – الرياض

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2 % مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، في إطار تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020. وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، إن نتائج أعمال البنك تعكس مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية ، في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سياق تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، حيث قدم خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.