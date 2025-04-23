(3.710) مليار ريال صكوك محلية

البلاد – الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.710 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح:

– الشريحة الأولى: بمبلغ 1.315 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2029م.

– الثانية: بمبلغ 80 مليون ريال تستحق في عام 2032 م.

– الثالثة: 765 مليون ريال تُستحق في عام 2036 م.

– الرابعة: 1.550 مليار ريال تستحق في عام 2039 م.