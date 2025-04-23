15.4 طن مشتريات السعوديين من الذهب

البلاد – جدة

ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في المملكة 9% خلال 2024 لتصل إلى 15.4 طن، وهو أعلى مستوى منذ 2014، للعام الرابع على التوالي، وفق مجلس الذهب العالمي الذي أكد أن المملكة تمتلك أكبر سوق ذهب في منطقة الخليج، مع تزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتحتفظ المملكة بـ 323.1 طن من الذهب، تمثل 6% من احتياطاتها الأجنبية، ما يضعها في المركز الأول عربيًا والثامن عشر عالميا.

في قطاع التعدين، يبرز منجم منصورة ومسرة كأضخم مشروع ذهبي في تاريخ المملكة، بطاقة إنتاجية 300 ألف أوقية سنويا، ويأتي هذا النمو الإنتاجي للمعدن النفيس، في إطار استراتيجية السعودية لاستثمار ثروتها المعدنية كافة ، والمقدرة بـ 9.5 تريليون ريال، وترسيخ قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.