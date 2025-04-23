الإقتصاد

15.4 طن مشتريات السعوديين من الذهب

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في المملكة 9% خلال 2024 لتصل إلى 15.4 طن، وهو أعلى مستوى منذ 2014، للعام الرابع على التوالي، وفق مجلس الذهب العالمي الذي أكد أن المملكة تمتلك أكبر سوق ذهب في منطقة الخليج، مع تزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتحتفظ المملكة بـ 323.1 طن من الذهب، تمثل 6% من احتياطاتها الأجنبية، ما يضعها في المركز الأول عربيًا والثامن عشر عالميا.
في قطاع التعدين، يبرز منجم منصورة ومسرة كأضخم مشروع ذهبي في تاريخ المملكة، بطاقة إنتاجية 300 ألف أوقية سنويا، ويأتي هذا النمو الإنتاجي للمعدن النفيس، في إطار استراتيجية السعودية لاستثمار ثروتها المعدنية كافة ، والمقدرة بـ 9.5 تريليون ريال، وترسيخ قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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