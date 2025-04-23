105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية

البلاد – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي ، فيما بدأ 113 مصنعًا جديدًا الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وبلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي. وتأتي تقارير المركز في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة. ومؤخرا كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، أن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، وتستهدف الوزارة تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن للاستراتيجية الصناعية.