الإقتصاد

105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي ، فيما بدأ 113 مصنعًا جديدًا الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي. وتأتي تقارير المركز في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة. ومؤخرا كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، أن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، وتستهدف الوزارة تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن للاستراتيجية الصناعية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *