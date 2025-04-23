الرياضة

وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
انتقل إلى رحمة الله مساء أمس، المهندس إبراهيم علوان، الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد.

ويُعد الراحل علوان أحد الأسماء البارزة في تاريخ نادي الاتحاد، حيث تولى رئاسة النادي خلال الفترة من 2010 إلى 2011، وكان قبلها عضوًا في مجلس الإدارة خلال رئاسة طلعت لامي- رحمه الله.

وقد ساهم في تحقيق الثلاثية في كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب مشاركة النادي في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية.

وسيتم دفن الفقيد والصلاة عليه في مقبرة الفيصلية فجر صباح اليوم.

“البلاد” التي آلمها النبأ، تتقدم بأحرى التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى عموم الرياضيين في المملكة، سائلة الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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