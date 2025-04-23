الرياضة وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق

البلاد- جدة

انتقل إلى رحمة الله مساء أمس، المهندس إبراهيم علوان، الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد. ويُعد الراحل علوان أحد الأسماء البارزة في تاريخ نادي الاتحاد، حيث تولى رئاسة النادي خلال الفترة من 2010 إلى 2011، وكان قبلها عضوًا في مجلس الإدارة خلال رئاسة طلعت لامي- رحمه الله. وقد ساهم في تحقيق الثلاثية في كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب مشاركة النادي في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية. وسيتم دفن الفقيد والصلاة عليه في مقبرة الفيصلية فجر صباح اليوم. “البلاد” التي آلمها النبأ، تتقدم بأحرى التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى عموم الرياضيين في المملكة، سائلة الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.