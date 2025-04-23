مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تكشف عن ألعاب وجدول منافسات 2025 وقواعد بطولة الأندية في الرياض

الرياض – محمد الجليحي
كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن تفاصيل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي ستُقام في الرياض من 7 يوليو إلى 24 أغسطس، وتشمل قائمة الألعاب، وجدول المنافسات، وقواعد بطولة الأندية. وسيشارك في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، أكثر من 2,000 لاعب محترف و200 من أفضل الأندية يمثلون أكثر من 100 دولة، للتنافس في 25 بطولة ضمن 24 لعبة، مع جوائز مالية هي الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية تزيد عن 70 مليون دولار.
وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 مجدداً لتوحد مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم في منافسة عالمية كبرى، حيث سيتوَّج في ختامها بطل جديد لبطولة الأندية في كأس العالم، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية، وتحقيق نمو مستدام لمنظومتها على مستوى العالم.
وتضم قائمة ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تم اعتمادها رسمياً، مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك ألعاب التصويب، والباتل رويال، وألعاب القتال، وألعاب المعارك الجماعية عبر الإنترنت، والألعاب الاستراتيجية. وتشكل إضافة ألعاب جديدة مثل الشطرنج، وCrossfire، وFATAL FURY: City of the Wolves، وVALORANT، نقلةً نوعيةً تضفي مزيداً من التنوع والإثارة إلى نسخة 2025، ما يجعلها الأضخم والأكثر تنافسية حتى الآن.
تم تحديد جدول البطولة التي تمتد لسبعة أسابيع من المنافسات النخبوية، ومع طرح المجموعة الأولى من التذاكر للبيع الآن، بدأ العد التنازلي لأكبر حدث للرياضات الإلكترونية، والذي سينطلق يوم 7 يوليو.
فيما يلي جدول كل بطولة من بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية:
الأسبوع الأول (8 – 13 يوليو):
• VALORANT من 8 إلى 13 يوليو
• Apex Legends من 10 إلى 13 يوليو
• FATAL FURY: City of the Wolves من 10 إلى 12 يوليو
• Rennsport من 8 إلى 11 يوليو
• Dota 2 – الأسبوع الأول من 8 إلى 13 يوليو
الأسبوع الثاني (15 – 20 يوليو):
• League of Legends من 16 إلى 20 يوليو
• Free Fire من 16 إلى 20 يوليو
• Dota 2 – الأسبوع الثاني من 17 إلى 19 يوليو
• Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational من 15 إلى 19 يوليو
• Honor of Kings World Cup – الأسبوع الأول من 15 إلى 20 يوليو
الأسبوع الثالث (22 – 27 يوليو):
• Call of Duty: Black Ops 6 من 24 إلى 27 يوليو
• PUBG MOBILE World Cup – الأسبوع الأول من 25 إلى 27 يوليو
• Honor of Kings World Cup – الأسبوع الثاني من 23 إلى 26 يوليو
• StarCraft II من 22 إلى 25 يوليو
• Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup – الأسبوع الأول من 23 إلى 27 يوليو
الأسبوع الرابع (29 يوليو – 3 أغسطس):
• Overwatch Champions Series: MidSeason Championship من 31 يوليو إلى 3 أغسطس
• PUBG MOBILE World Cup – الأسبوع الثاني من 29 إلى 30 يوليو ومن 1 إلى 3 أغسطس
• Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup – الأسبوع الثاني من 30 يوليو إلى 2 أغسطس
• Chess من 29 يوليو إلى 1 أغسطس
الأسبوع الخامس (7 – 10 أغسطس):
• EA SPORTS FC 25 من 7 إلى 10 أغسطس
• Call of Duty: Warzone من 6 إلى 9 أغسطس
• TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE X من 7 إلى 9 أغسطس
الأسبوع السادس (11 – 17 أغسطس):
• Rocket League من 14 إلى 17 أغسطس
• PUBG: BATTLEGROUNDS من 12 إلى 16 أغسطس
• TEKKEN 8 من 13 إلى 16 أغسطس
• Teamfight Tactics من 14 إلى 15 أغسطس
الأسبوع السابع (19 – 24 أغسطس):
• Counter-Strike 2 من 21 إلى 24 أغسطس
• Street Fighter 6 من 20 إلى 23 أغسطس
• CROSSFIRE من 19 إلى 23 أغسطس
وستشهد نسخة 2025 منافساتٍ حماسية في أربع صالات مخصصة، حيث ستركز كل صالة على لعبة واحدة على حدة لتقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير. كما ستستضيف منطقة المهرجان تصفيات الجولة الحاسمة لبعض الألعاب، ما يمنح اللاعبين فرصة أخيرة للتأهل إلى المنافسات الرئيسية.