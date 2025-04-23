للمرة الثالثة على التوالي| سيدات النصر يتوجن بالدوري الممتاز لكرة القدم

البلاد- جدة
توج فريق سيدات النصر-حامل اللقب- بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه مساء اليوم، على الترجي (6-0)، في الأسبوع 18 والأخيرة من المسابقة، قبل أن يتوج رسميًا باللقب للمرة الثالثة على التوالي، في ملعب الأول بارك بالرياض.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قدم هذه المباراة من الجمعة إلى الأربعاء، في ظل عدم تأثيرها على نتائج المباريات المتبقية.
سجلت البرازيلية ماريا إدواردا (دودا) الهدف الأول للنصر، في الدقيقة 1، ثم أحرزت التنزانية كلارا لوفانجا 3 أهداف، في الدقائق 6 و17 و36، وأضافت دودا الهدف الخامس في الدقيقة 44. وأقام الاتحاد السعودي لكرة القدم حفلا مبسطًا بين الشوطين، وأضافت دودا الهدف السادس في الدقيقة 65.
ليرفع النصر رصيده إلى 51 نقطة من 17 انتصارًا، مقابل خسارة واحدة أمام الهلال (2-3). وستختتم الجولة يوم الجمعة المقبل، بمباريات القادسية مع الأهلي، والأمل مع الشباب، والهلال مع العلا، وشعلة الشرقية مع الاتحاد.
تتويج بطلات الدوري 🔵🟡
سيدات النصر يتوّجن بلقب #الدوري_الممتاز_للسيدات للسنة الثالثة على التوالي ✅🏆#SSC pic.twitter.com/IXyLtrmeP7
— SSC (@ssc_sports) April 23, 2025