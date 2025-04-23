شاهد| القادسية يرفض الخسارة أمام الخليج في ديربي الشرقية

البلاد- جدة
رفض فريق القادسية الخسارة في ديربي الشرقية، بعدما نجح في خطف تعادل مثير أمام نظيره الخليج، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف لكل فريق، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل فابيو مارتينيز هدف فريق الخليج الأول في الدقيقة45+3، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وجاء هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس.
بتلك النتيجة، رفع فريق القادسية رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الخليج إلى النقطة 34 بالمركز العاشر.
هددددددف⚽!
الأول للخليج.. فابيو مارتينيز يسجل من خارج منطقة الجزاء🔥⚽
الخليج 1 × 0 القادسية#دوري_روشن_السعودي#الخليج_القادسية | #SSC pic.twitter.com/jafNOIQsKj
— SSC (@ssc_sports) April 23, 2025
جوليــان" بالرأس يرجع الفرسـان ❤️#الخليج_القادسية | #دوري_روشن_السعودي
— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) April 23, 2025