الرياضة

شاهد| القادسية يرفض الخسارة أمام الخليج في ديربي الشرقية

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

رفض فريق القادسية الخسارة في ديربي الشرقية، بعدما نجح في خطف تعادل مثير أمام نظيره الخليج، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف لكل فريق، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل فابيو مارتينيز هدف فريق الخليج الأول في الدقيقة45+3، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وجاء هدف التعادل لفريق القادسية في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس.

بتلك النتيجة، رفع فريق القادسية رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الخليج إلى النقطة 34 بالمركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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