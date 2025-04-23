رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن

متابعة– خالد بن مرضاح

شهدت مدينة البتراء الأثرية بالمملكة الأردنية الهاشمية الانطلاق الرسمي لفعاليات النسخة الرابعة من “رالي جميل”، أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في الشرق الأوسط. تمثل هذه النسخة مرحلة جديدة في مسيرة الحدث؛ إذ تشهد للمرة الأولى توسعًا يتجاوز حدود المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تنامي طموحات الرالي ورسالة التمكين التي يحملها.

وشهد حفل الانطلاق حضور عدد من الشخصيات الأردنية البارزة، من بينهم الدكتور فارس البريزات، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ وعطوفة المهندس يزن المحادين، مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ وعماد علي الهلالات، مدير مديرية السياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ ومؤيد أبو رمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث؛ وزيد بلقز، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات.

يُقام الحدث على مدار خمسة أيام حتى 26 أبريل 2025، عبر مسار يمتد لمسافة 1600 كيلومتر عابرًا حدود الدولتين، ويحتفي بالتنوع الطبيعي والإرث الثقافي للمنطقة. وتبدأ الرحلة من البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، ومنها إلى تبوك، المدينة الجبلية المعروفة بمساراتها التجارية التاريخية؛ ثم العُلا، المشهورة بتكويناتها الصخرية الفريدة؛ تليها حائل، التي طالما كانت مركزًا رئيسيًا لطرق القوافل القديمة في شبه الجزيرة العربية. ويختتم المسار في القصيم، أرض النخيل والمزارع الوارفة. ويُسلط هذا المسار الضوء على الإرث الثقافي المشترك بين السعودية والأردن، اللتين جمعتهما شبكة تجارة الأنباط الممتدة من البتراء إلى العُلا.

ويشارك في رالي هذا العام 41 فريقا من 37 دولة، بعدما حالت بعض التحديات اللوجستية والإدارية دون استكمال تسجيل أربعة فرق من المشتركين المسجلين مسبقًا. ويتعدى رالي جميل كونه مجرد حدث رياضي، إذ يعد منصة للتمكين والشمولية، وإبراز التقدم الملحوظ لحضور المرأة في عالم الراليات ورياضات المغامرة.

وانطلاقًا من السعودية، تطور هذا الرالي إلى حدث دولي بارز في تأكيد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في تشكيل مستقبل رياضة المحركات، ولتعزيز مكانة المنطقة كمقصد بارز للسياحة الثقافية وتجارب المغامرة.

وفي هذا السياق، قال منير خوجة، المدير العام التنفيذي لجميل لرياضة المحركات: “يمثل إطلاق رالي جميل 2025 من البتراء خطوة محورية نحو تحقيق طموحنا في تطوير رياضة المحركات للسيدات وترسيخ حضور السعودية في الساحة الرياضية العالمية. ومع هذا التوسع خارج الحدود، نواصل التزامنا بتمكين المرأة عبر إتاحة فرص رياضية ملهمة ومحفزة ذات مستوى عالمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. وتُجسد نسخة هذا العام روح الاستكشاف والتكيف والتواصل الثقافي التي لطالما ميزت رالي جميل، ونحن فخورون للغاية بدعم هذه الرحلة المميزة والنساء الرائعات اللواتي يقدنها بثقة وإصرار نحو آفاق جديدة.”

من جهته، قال زيد بلقز، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات: “يُعد انطلاق رالي جميل من مدينة البتراء محطة نفخر بها، فهي تجسّد إمكانات الشراكات الإقليمية وما يمكن أن تحققه من أثر إيجابي وملموس. وتمثّل شراكتنا مع جميل لرياضة المحركات رؤية مشتركة للارتقاء بمكانة رياضة المحركات ودفعها نحو آفاق جديدة، ليس فقط كرياضة تنافسية، بل كمنصة للتمكين، والتبادل الثقافي وسياحة المغامرات. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير المشهد الرياضي بما ينسجم مع طموحاتنا ويعزّز حضور الأردن والمنطقة على الخارطة الدولية”.

وفي عامه الرابع، يُواصل رالي جميل تقديم منصة عالمية تجمع بين روح المنافسة، والاحتفال الثقافي، والانتماء المجتمعي، وقيم التمكين الحقيقي. فمع اتساع نطاقه الجغرافي وتزايد المشاركة الدولية عامًا بعد عام، لا يقتصر أثر الرالي على إبراز الملاحة لدى المشاركات، بل ويعكس مشهدًا متطورًا تتداخل فيه الفرص مع الطموح، وتزدهر فيه القيادة النسائية في قلب المنطقة.