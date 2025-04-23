المحليات

رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس

 غادر دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، جدة مساء اليوم.

 وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الهند أحمد الأحمري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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