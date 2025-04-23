الرياضة

التعادل يحسم لقاء الرياض والفتح

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء فريق الرياض أمام نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري روشن.

سجل اللاعب توزي الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة20، مستغلا تمريرة من زميله فايز سليماني، قبل أن يتعادل الفتح في الدقيقة 45+2، عن طريق محمد أمين سباعي.

وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض عن طريق اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 49، لكن سفيان بن دبكة تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 53.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل رصيد الفتح إلى 30 نقطة بالمركز الثالث عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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