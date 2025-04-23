التعادل يحسم لقاء الرياض والفتح

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء فريق الرياض أمام نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري روشن.
سجل اللاعب توزي الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة20، مستغلا تمريرة من زميله فايز سليماني، قبل أن يتعادل الفتح في الدقيقة 45+2، عن طريق محمد أمين سباعي.
وجاء الهدف الثاني لفريق الرياض عن طريق اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 49، لكن سفيان بن دبكة تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 53.
بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل رصيد الفتح إلى 30 نقطة بالمركز الثالث عشر.
في مواجهة مثيرة: الرياض والفتح يتعادلان(2-2)⚽🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الرياض_الفتح | #SSC pic.twitter.com/75WooqcqVp
— SSC (@ssc_sports) April 23, 2025