الأخدود يتغلب على الخلود يهدف وحيد

البلاد- جدة

حقق فريق الأخدود فوزًا صعبًا على مضيفه الخلود، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في الرس، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل اللاعب سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الأخدود في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إصابة قوية للبرازيلي بيتروس لاعب الفتح، حيث غادر في الدقيقة 40 ، ليدخل بدلا منه عوض خميس.

بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.