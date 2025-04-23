الرياضة

الأخدود يتغلب على الخلود يهدف وحيد

صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ      23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الأخدود فوزًا صعبًا على مضيفه الخلود، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في الرس، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل اللاعب سافيور جودوين هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الأخدود في الدقيقة 68.

 

وشهدت المباراة إصابة قوية للبرازيلي بيتروس لاعب الفتح، حيث غادر في الدقيقة 40 ، ليدخل بدلا منه عوض خميس.

بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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