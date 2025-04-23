أندية روشن تتنافس على مدافع بايرن

الرياضةأندية روشن تتنافس على مدافع بايرن صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1446 هـ 23 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين في سباق الحصول على خدمات الدولي الكوري الجنوبي كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني. وأكدت فابريزو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه على منصة إكس، أن لدى كيم مين جاي فرصًا حقيقيةً لمغادرة بايرن ميونيخ في الصيف في حال تلقّى عرضًا مناسبًا للنادي واللاعب. وأوضح أن العديد من الأندية الأوروبية أُبلغت بالوضع، مشيرًا إلى أن أندية الدوري السعودي للمحترفين بدأت أيضًا بالاستفسار عن كيم.