أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة نادي نيوم الرياضي مشاري المطيري وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين؛ بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025 – 2026م.

وأشاد بجهود إدارة نادي نيوم وعملها الاحترافي الذي أسهم في تحقيق طموح وآمال المشجعين بالصعود وتقديم نتائج متميزة، مؤكدًا أن صعود نادي نيوم لدوري روشن للمحترفين سيضيف لرياضة منطقة تبوك، ويضفي مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري “روشن” السعودي.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.

من جهته أعرب رئيس نادي نيوم مشاري المطيري عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على تهنئته واهتمامه البالغ بالرياضة والرياضيين ومتابعته الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة.