الذهب

سجل سعر الذهب مستوى قياسيًا جديدًا (الثلاثاء)، حيث تجاوز 3500 دولار أمريكي للأوقية لأول مرة في تاريخه، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3 إلى 2502.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 32.86 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 969.95 دولار، وصعد البلاديوم 2 % إلى 946.17 دولار.

النفط

ارتفعت أسعار النفط على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية التي قد تضعف الطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.5 %، إلى 66.62 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو والتي انقضى أجلها (الثلاثاء)، 65 سنتًا، أو 1%، إلى 63.73 دولار للبرميل.

تداولات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11586 نقطة (+ 38 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال ، وشهدت أسهم 72 شركة مدرجة تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر وصعد سهم الأهلي السعودي 4%، وارتفع سهم أرامكو السعودية عند 25.60 ريال. وفي القطاع العقاري ، صعدت أسهم الصناديق المتداولة، ارتفع صندوق الاستثمار ريت، بنسبة 10 % عند 8.77 ريال.