الإقتصاد

9.8 % ارتفاع استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الحالي، من 9.75 % إلى 9.79 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 325.3 مليار ريال.
كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين من 1.97 % إلى 2.20%، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 73.2 مليار ريال. بحسب “أرقام”.
وانخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين من 11.44 % إلى 11.28 %، ويقيمة 375 مليار ريال.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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