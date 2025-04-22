9.8 % ارتفاع استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الحالي، من 9.75 % إلى 9.79 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 325.3 مليار ريال.

كما ارتفعت ملكية المستثمرين الخليجيين من 1.97 % إلى 2.20%، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 73.2 مليار ريال. بحسب “أرقام”.

وانخفضت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين من 11.44 % إلى 11.28 %، ويقيمة 375 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.