3148 مليار ريال قروضاً بنكية للمؤسسات

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15 % بنهاية شهر فبراير 2025، لتصل إلى 3148 مليار ريال مقارنة بنحو 2735 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 2933 مليار ريال، وذلك بنمو قدره 14 % ، فيما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 214.8 مليار ريال. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 214.8 مليار ريال بنهاية شهر فبراير ، مرتفعة بنسبة قدرها 37 %.