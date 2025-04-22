صفقة استحواذ

أعلنت شركة عِلم عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال ، مشيرة في بيان لها على تداول، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ ، وأن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني ، مشيرةً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفاً ذا علاقة، كونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم.

خدمة شحن

أضافت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خدمة الشحن الجديدة IMB1 التابعة لشركة CSTAR LINE إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم حركة التجارة . وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ نهافا شيفا وموندرا بالهند، وإيفياب بتركيا، ونوفوروسيسك بروسيا، وجبل علي بالإمارات، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 2.1 ألف حاوية قياسية.

هبوط الدولار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.623 دولارًا.

وتراجع الدولار ، الاثنين، بنسبة 0.9 % مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 % ليصل إلى 0.5964 دولار.