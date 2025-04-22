الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

صفقة استحواذ
أعلنت شركة عِلم عن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال ، مشيرة في بيان لها على تداول، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ ، وأن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني ، مشيرةً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرفاً ذا علاقة، كونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم.
خدمة شحن
أضافت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خدمة الشحن الجديدة IMB1 التابعة لشركة CSTAR LINE إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم حركة التجارة . وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ نهافا شيفا وموندرا بالهند، وإيفياب بتركيا، ونوفوروسيسك بروسيا، وجبل علي بالإمارات، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 2.1 ألف حاوية قياسية.
هبوط الدولار
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 98.623 دولارًا.
وتراجع الدولار ، الاثنين، بنسبة 0.9 % مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 % ليصل إلى 0.5964 دولار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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