من يلو إلى روشن.. فريق نيوم يكتب التاريخ

البلاد- جدة

حقق نادي نيوم إنجازًا تاريخيًا، وحسم رسميًا صعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ كأول أندية دوري يلو الصاعدة إلى دوري روشن هذا الموسم.

وحسم نيوم صعوده إلى دوري روشن قبل 4 جولات كاملة من النهاية بفوزه الكبير على مضيفه العربي بنتيجة 3-0 في المباراة، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ 30 من دوري يلو، ويصبح النادي رقم 42 تاريخيًا الذي يشارك في دوري المحترفين.

وأصبح “نيوم” بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا قاب قوسين أو أدنى من التتويج بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه؛ إذ يحتاج لفوز واحد فقط من مبارياته الأربع المتبقية دون النظر لنتائج الآخرين.

ويحلق نيوم في صدارة دوري يلو برصيد 69 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، كما تعكس الأرقام هيمنة نيوم الكاملة هذا الموسم؛ حيث إنه أكثر الفرق فوزًا بـ 21 انتصارًا حتى الآن، كما أنه الأقل خسارة بـ 3 هزائم فقط، فيما تعادل في 6 لقاءات.

وتهديفيًا، يتربع نيوم في صدارة أقوى هجوم بدوري يلو برصيد 65 هدفًا، فيما تلقت شباكه 24 هدفًا كثاني أقوى دفاع هذا الموسم حتى الآن.

وفي باقي لقاءات اليوم، تعادل الفيصلي مع جدة بهدف لكل فريق، فيما تغلب الباطن على أحد بثنائية نظيفة.