مدرب الأهلي: زرع الثقة هدفي.. والوحدة خصم صعب

أشار مدرب النادي الأهلي الألماني ماتياس يايسله إلى صعوبة مباراة فريقه أمام الوحدة، مؤكدًا معرفته مسبقًا بصعوبة اللقاء، وذلك من خلال متابعة نتائج نادي الوحدة في آخر 5 مباريات، ولكنه أشاد باللاعبين من خلال أدائهم، والتركيز الذي كان حاضرًا طوال مجريات المباراة.
وأضاف المدرب الألماني: إن الفريق كان يفتقد للهدف الحاسم، وتعزيز التقدم مبكرًا، الذي إذا تحقق لكانت الأمور أسهل بكثير علينا. وقال يايسله: إن هدفه زرع الثقة في جميع اللاعبين خلال الفترة، التي يقضيها كمدرب للفريق؛ لأن الثقة هي مفتاح الأداء الحقيقي داخل الملعب.
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