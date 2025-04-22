الرياضة

مدرب الأهلي: زرع الثقة هدفي.. والوحدة خصم صعب

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

بدر النهدي- مكة المكرمة

أشار مدرب النادي الأهلي الألماني ماتياس يايسله إلى صعوبة مباراة فريقه أمام الوحدة، مؤكدًا معرفته مسبقًا بصعوبة اللقاء، وذلك من خلال متابعة نتائج نادي الوحدة في آخر 5 مباريات‏، ولكنه أشاد باللاعبين من خلال أدائهم، والتركيز الذي كان حاضرًا طوال مجريات المباراة.

وأضاف المدرب الألماني: إن الفريق كان يفتقد للهدف الحاسم، وتعزيز التقدم مبكرًا، الذي ‏إذا تحقق لكانت الأمور أسهل بكثير علينا. وقال يايسله: إن هدفه زرع الثقة في جميع اللاعبين خلال الفترة، التي يقضيها كمدرب للفريق؛ لأن الثقة هي مفتاح الأداء الحقيقي داخل الملعب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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