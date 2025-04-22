الرياضة

في يلو.. النجمة يقترب من روشن.. والعدالة يتخطى الطائي

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
نجح فريق الزلفي في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه العين بهدف دون رد، وذلك في انطلاق الجولة 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

سجل هدف الزلفي والمباراة الوحيد اللاعب فرانسيسيكو دييجو في الدقيقة 83؛ ليرفع الزلفي رصيده من النقاط إلى43 نقطة، في المركز الثامن، وابتعد تمامًا عن مناطق الخطورة.

وفي المقابل، أقت الخسارة بفريق العين إلى المجهول، بعد تجمد رصيده عند 25 نقطة، في المركز السادس عشر.
ونجح العدالة في خطف انتصار ثمين على حساب مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف.


بادر العدالة بالتقدم عن طريق لاعبه ليما في الدقيقة 2، قبل أن يرد الطائي عن طريق إبراهيما تانديا في الدقيقة 52، ثم خطف العدالة هدف الفوز، في الدقيقة 80 عبر أمين عطشوي.

الفوز رفع رصيد العدالة إلى النقطة 54، بينما تجمد رصيد الطائي عند المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وفي ثالث اللقاءات، اقترب النجمة من التأهل لدوري روشن، بعد فوزه على ضيفه الجبلين1/2. بادر الجبلين بالتسجيل عبر نواف المطيري في الجولة الثالثة.

ورد النجمة بهدفين، عن طريق يوتيليكا بهدفين في الدقيقتين 43 و45 من عمر المواجهة.

وحافظ النجمة على الوصافة برصيد 59 نقطة واقترب من بلوغ دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، في المقابل تجمد رصيد الجبلين عند 47 نقطة في المركز الخامس واستمر في المنافسة عل دخول “البلاي أوف” للصعود إلى روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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