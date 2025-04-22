فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله

الرياض – هاني البشر
صادقت الأندية أعضاء الجمعية العمومية لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية في الاجتماع الختامي على نتائج المشروع، الذي رصد تاريخ كرة القدم السعودية منذ عام 1902 حتى نهاية عام 2024، بعد عمل استمر نحو 13 شهرًا، تم خلالها توثيق كافة مراحل نشأة وتطور كرة القدم السعودية.
استعرض فريق العمل الملخص التنفيذي للمشروع شاملًا معايير تصنيف مسابقات الدوري، وخروج المغلوب الرئيسة المصادق عليها، وكافة أقسام التقرير النهائي.
بعد أن تمت المصادقة على نتائج المشروع، سيقوم فريق عمل المشروع بإصدار التقرير النهائي، ونشره على موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م