طرح 24 مشروعاً عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها

البلاد ــ الرياض

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 24 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية”، الذي تهدف منه الهيئة السعودية للمياه إلى وضع ضوابط لتنظيم إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 29 من الشهر الجاري.

وطرحت وزارة التعليم مشروع “الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال”، الذي يهدف إلى تطوير وتحديث الوثائق والسياسات والاشتراطات الخاصة بمرحلة رياض الأطفال؛ بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل الحالي.

وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع “دليل الوظائف والمهن في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحديد المسميات للعاملين في المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 30 من الشهر الجاري.

وبهدف تعزيز مكانة المملكة ودورها؛ بصفتها مركزًا رقميًّا عالميًّا، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع “نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي”، الذي ينتهي الاستطلاع عليه في 14 مايو المقبل.

من جانبها، طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع “لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والحماية والوقاية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة”، الذي تهدف منه إلى تعزيز مستوى السلامة والحماية من الحريق في بيئات العمل المختلفة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 مايو 2025.

يذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”، يأتي في إطار تأكيد تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

إنفوجرافيك

المشاريع المطروحة للاستطلاع

1 ــ قواعد إيصال المياه والصرف الصحي للمخططات

2 ــ مشروع “الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال”

3 ــ مشروع دليل الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة