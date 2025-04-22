الرياضة

شاهد| النصر يصعق ضمك بهدف قاتل للغنام

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه ضمك، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

باغت فريق ضمك الضيوف بهدف مبكر حمل توقيع عبدالقادر بدران عند الدقيقة 18، رد النصر بالتعادل سريعًا عبر لابورت، في الدقيقة 24. وعند الدقيقة 79 أضاف علي الحسن هدف النصر الثاني، قبل أن يدرك ستانسيو التعادل لضمك.

وفي الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع، خطف الغنام هدف الفوز؛ ليصل النصر للنقطة 60 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ضمك عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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