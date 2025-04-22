شاهد| النصر يصعق ضمك بهدف قاتل للغنام

البلاد- جدة
حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه ضمك، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
باغت فريق ضمك الضيوف بهدف مبكر حمل توقيع عبدالقادر بدران عند الدقيقة 18، رد النصر بالتعادل سريعًا عبر لابورت، في الدقيقة 24. وعند الدقيقة 79 أضاف علي الحسن هدف النصر الثاني، قبل أن يدرك ستانسيو التعادل لضمك.
وفي الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع، خطف الغنام هدف الفوز؛ ليصل النصر للنقطة 60 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ضمك عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.
النصر يقتنص نقاط مواجهته مع ضمكhttps://t.co/mPiWMeCxAJ#صحيفة_البلاد#دوري_روشن_السعودي#ضمك_النصرpic.twitter.com/yVUr5ndxrK
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 22, 2025