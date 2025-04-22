شاهد|الأهلي يتخطى الوحدة بثلاثية في” روشن”

البلاد- جدة
تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل لفريق الأهلي” روجير إيبانيز في الدقيقة السادسة، وأضاف ويندرسون جالينو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58.
وتمكن اللاعب عبدالله الحافظ من تسجيل هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة 81، ثم أحرز رياض محرز ثالث أهداف الأهلي في
الدقيقة 89، بعدها قلص علاء حجي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 90+6.
بتلك النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري وروشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.
#الأهلي يتغلب على #الوحدة 2/3https://t.co/mPiWMeCxAJ#صحيفة_البلاد
#الوحدة_الأهليpic.twitter.com/KEQMD0hTvB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 22, 2025