الرياضة

شاهد|الأهلي يتخطى الوحدة بثلاثية في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ      22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل لفريق الأهلي” روجير إيبانيز في الدقيقة السادسة، وأضاف ويندرسون جالينو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 58.

وتمكن اللاعب عبدالله الحافظ من تسجيل هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة 81، ثم أحرز رياض محرز ثالث أهداف الأهلي في

الدقيقة 89، بعدها قلص علاء حجي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 90+6.

بتلك النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري وروشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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