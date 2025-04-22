“سدايا” تطلق 26 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر الوطنية

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) 26 برنامجًا تدريبيًا ضمن برنامج تنمية القدرات الوطنية في مجال إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وذلك في إطار مواصلة خطتها التدريبية للربع الثاني من عام 2025، حيث تغطي هذه البرامج التدريبية سلسلة من الموضوعات المتخصصة في إدارة البيانات، وحوكمتها وجودتها وخصوصيتها، وتستهدف تأهيل 430 مشاركًا من منسوبي الجهات الحكومية.

وتتمحور الخطة التدريبية حول ثلاثة برامج رئيسية صُممت لتلبية احتياجات موظفي الجهات الحكومية المعنيين بإدارة البيانات وجودتها وحمايتها، إلى جانب المختصين بالتصنيف والامتثال، ومديري مكاتب البيانات، ومسؤولي حماية البيانات الشخصية. تشمل البرامج: البرنامج التدريبي لمحترف إدارة البيانات المعتمد (CDMP)، والبرنامج التدريبي لمدير خصوصية المعلومات المعتمد (CIPM)، وبرنامج “حوكمة البيانات وجودة البيانات.

وتستهدف البرامج التدريبية رفع كفاءة منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية في إدارة البيانات، وحوكمتها، وإدارة الخصوصية، وتعزيز مستوى الامتثال في إدارة البيانات، من خلال استعراض أفضل الممارسات وتطبيق المتطلبات التنظيمية، كما تستهدف تأهيل المشاركين من مختلف الجهات الحكومية للحصول على شهادات مهنية احترافية.

ويُعنى برنامج محترف إدارة البيانات المعتمد (CDMP) الذي يستهدف المحترفين ويقدم بالتعاون مع منظمة DAMA International، بتطوير قدرات ومهارات المشاركين بما يضمن جودة البيانات وتعزيز مستوى الامتثال التنظيمي، ويغطي البرنامج موضوعات متعددة تشمل نمذجة وتصميم البيانات، وحوكمة وأمن وهندسة البيانات وأخلاقياتها، وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية، وإدارة الوثائق والمحتوى، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، وستُعقد الدورة التدريبية حضوريًا في مدينة الرياض، وتستمر لمدة خمسة أيام، بواقع 30 ساعة تدريبية.

ويركّز البرنامج التدريبي مدير خصوصية المعلومات المعتمد (CIPM) على العديد من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات المشاركين في إنشاء وإدارة برامج خصوصية فعّالة، وكيفية تطوير وتنفيذ إطار عمل لبرنامج الخصوصية، وقياس الأداء، وهيكلة فريق الخصوصية، ويؤهل المتدربين للحصول على شهادة مدير خصوصية المعلومات CIPM من منظمة International Association of Privacy Professionals (IAPP)، حيث ستُعقد الدورة التدريبية حضوريًا في مدينة الرياض، وتستمر مدة أربعة أيام، بواقع 24 ساعة تدريبية.

فيما يركز برنامج حوكمة البيانات وجودة البيانات على تأهيل المشاركين وتمكينهم، من تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة البيانات وتنظيمها، بهدف ضمان الامتثال للقوانين والمعايير، وتعزيز حماية البيانات، ويغطي مجموعة من المحاور الأساسية التي تؤهل المشاركين لاجتياز اختبار حوكمة البيانات، كما يؤهل المشاركين لبناء إستراتيجيات تحسين جودة البيانات بما يحقق الدقة والاتساق والاكتمال، وبما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأعمال ونتائجها، ويستهدف المختصين في مجال إدارة البيانات، وحماية البيانات بالإضافة إلى المختصين في جودة البيانات، والتصنيف والامتثال، حيث ستُعقد الدورة التدريبية حضوريًا في مدينة الرياض، على مدى خمسة أيام، بواقع 30 ساعة تدريبية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود “سدايا” في تمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة من منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة في مجال البيانات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.