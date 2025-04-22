رئيس الوزراء الهندي في المملكة

جدة – واس

وصل إلى جدة اليوم, دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي, والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, والقائم بأعمال سفارة المملكة في الهند أحمد الأحمري, وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.