الهلال يبدي اهتمامه بالبرازيلي رافينيا مجددًا

الرياضةالهلال يبدي اهتمامه بالبرازيلي رافينيا مجددًا صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1446 هـ 22 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد-جدة دخل البرازيلي رافينيا دياز، لاعب برشلونة الإسباني، حسابات نادي الهلال من جديد للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الهلال يرغب في التعاقد مع رافينيا نجم برشلونة خلال الصيف المقبل، قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025. وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال كان يرغب في الموسم الماضي في ضم رافينيا وتجددت رغبته لضم اللاعب قبل مونديال الأندية. وشددت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يفرط في خدمات رافينيا إلا بالحصول على 90 مليون يورو. ويخوض الهلال منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمجموعة تضم معه أندية ريال مدريد، وباتشوكا، وسالزبورغ.