“المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسة في الدرعية بكُلفة تجاوزت 140 مليون ريال

البلاد – الرياض

أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروعين لخطوط مياه رئيسة في محافظة الدرعية بمنطقة الرياض، بكُلفة إجمالية تجاوزت 140 مليون ريال، وبأطوال إجمالية تجاوزت 26 كيلومترًا، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة؛ لتعزيز البنية التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستكمال مبادراتها الهادفة إلى رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأوضحت الشركة أن المشروعين سيُعززان إمدادات المياه إلى الدرعية، وعددٍ من أحياء مدينة الرياض، منها: حطين، والنخيل، والخزامى، إضافةً إلى تغذية مشروع بوابة الدرعية، مُشيرةً إلى أنّ كميات المياه التي ستضيفها هذه المشاريع ستصل إلى 146 ألف متر مكعب يوميًا؛ مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكدت المياه الوطنية استمرارها في تنفيذ مشاريعها التطويرية وفق خطط إستراتيجية طموحة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتُحقق استدامة الموارد المائية، وترفع من كفاءة البُنية التحتية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مُشددةً على التزامها بتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات العملاء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.