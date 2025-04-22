إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع “تيك توك” لتطوير مهارات المواهب

البلاد ــ الرياض

وقّعت وزارة الثقافة أمس، اتفاقية تعاون مع شركة “تيك توك”؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وذلك في خطوةٍ لدعم وتمكين القطاع الثقافي والفني السعودي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الثقافة في مدينة الرياض، حيث مثّل الوزارةَ في التوقيع وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية، وتنمية القدرات نهى بنت سعيد قطان، بينما مثّل الشركةَ الرئيسُ التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسة العامة في” تيك توك” بالمملكة العربية السعودية الدكتور حاتم سمّان، وسط حضور منسوبي وزارة الثقافة وشركة “تيك توك”.

وتضمّنت الاتفاقية إطلاق مبادراتٍ مشتركة لخدمة المجتمع؛ بهدف ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية، ما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، إلى جانب ما اشتملت عليه من تنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية لتطوير المهارات الثقافية والفنية للمواهب السعودية، فضلًا عن دعم الفعاليات الثقافية التي تحتضنها المملكة.

وتسعى الاتفاقية إلى تسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز التجارب الثقافية، وزيادة الوعي المجتمعي حول القيم الثقافية والتراثية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في المجال الرقمي، بما يسهم في تطوير المشهد الثقافي السعودي، وإبراز الهوية الثقافية الوطنية عبر منصاتٍ حديثة تلائم التحولات الرقمية المتسارعة، وذلك في إطار الجهود الإستراتيجية، التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها عبر شراكاتها مع مختلف الجهات في القطاع العام والخاص وغير الربحي.

وتهدف الشراكة بين وزارة الثقافة وشركة تيك توك إلى تعزيز المحتوى الثقافي والإبداعي ودعم المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والثقافية، إضافة إلى إبراز الدور الثقافي والاجتماعي للمملكة، وتعزيز تراثها وثقافتها، وذلك في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أوضحت وكيل الشراكات الوطنية وتنمية القدرات في وزارة الثقافة نهى قطان، أن المشهد الثقافي السعودي يعيش حراكًا متواصلًا في إطار دعم رؤية المملكة 2030، وتحرص وزارة الثقافة عبر شراكاتها المستمرة مع مختلف منظمات القطاع العام والخاص وغير الربحي، المحلية منها والعالمية، إلى دعم هذا الحراك، وتمكين المواهب السعودية من إظهار فخرها بثقافة وطنها وتراثه عبر صناعة المحتوى الإبداعي.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسة العامة في “تيك توك” بالمملكة، أن هذه الشراكة تعكس التزام المنصة بدعم القطاع الثقافي السعودي.