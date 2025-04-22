أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر العسيري المتنازل عن قاتل شقيقه

البلاد – تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، المواطن ناصر بن محمد العسيري الذي تنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى.

وثمّن سموه هذه المبادرة النبيلة، مشيرًا إلى أن ما قام به المواطن العسيري من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي، مؤكدًا اعتزاز القيادة الرشيدة بمثل هذه الأعمال النبيلة.

من جانبه أعرب العسيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة من سموه باستقباله وشكره على تنازله لوجه الله تعالى، مثمنًا اهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلًا المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.