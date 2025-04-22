أرامكو: ابتكار تقنيات مركبات الطاقة الجديدة

البلاد – الظهران

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة “بي واي دي”، الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، موافقتهما على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعتها شركة أرامكو السعودية للتقنية، التابعة والمملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مع شركة “بي واي دي” إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي. ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لاثنتين من الشركات الرائدة عالميًا؛ بهدف تحقيق ابتكارات في هذا المجال.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، علي المشاري: إن التعاون بين الشركتين يعتمد على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو السعودية لأجل حلول الطاقة الجديدة. حيث تستكشف أرامكو السعودية عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة. ودافعنا في جميع تلك الجهود اعتقادنا بوجود حاجة إلى منهجيات متعددة لدعم تحوّل الطاقة بشكل عملي.