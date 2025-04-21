“DHL” تعلّق شحنات للمستهلكين الأميركيين

برلين – وكالات

قالت شركة “DHL” إكسبرس التابعة لهيئة البريد الألمانية إنها ستعلق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار من شركات عالمية إلى مستهلكين أفراد في الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين ، نظرا لتغير لوائح تنظيمية أميركية طوال فترة التخليص الجمركي.

وعزت الشركة سبب الإيقاف إلى القواعد الجمركية الأميركية الجديدة التي تتطلب معالجة رسمية لدخول جميع الشحنات التي تزيد قيمتها عن 800 دولار بعد أن كان الحد الأدنى في السابق 2500 دولار قبل صدور تعديل في الخامس من أبريل. وبينت أنها لن تعلق الشحنات بين الشركات، لكنها قد تتأخر. ولن تتأثر الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سواء للشركات أو المستهلكين بهذه التغييرات وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة إجراء مؤقت.