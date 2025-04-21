في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والشباب|جيسوس: لم نفقد أي بطولات حتى الآن

فاتح: قرارات الحكام غير مرضية لفريقنا

الرياض – محمد الجليحي

أعرب مدرب الهلال البرتغالي جيسوس عن رضاه التام عن مستوى فريقه في المباراة الدورية ضمن الجولة ٢٩ من دوري روشن السعودي، أمام فريق الشباب قائلا: لعبنا مباراة ذات رتم عال مع فريق يملك مهاجمين أقوياء، وذات جودة عالية أمام المرمى. حاولنا ان نخطف نقاط المباراة لكن لم نستطع.

وواصل:تأخرنا بهدف وعدنا وتعادلنا، ومن ثم تقدمنا لكن كلا الفريقين كانا لديهما فرصة للتسجيل. ومن الأمور الإيجابية في هذه المباراة عودة ميتروفيتش وسافيتش لمستواهما بعد الإصابة.

أما فاتح تريم مدرب الشباب فقال:أنا حزين لفقدان نقطتين أمام الهلال. الهلال من أقوى الفرق على مستوى قارة آسيا، ونحن حاولنا ان نهاجم ولو استطعنا تسجيل الفرص لتقدمنا في الشوط الأول بفارق هدفين.

وأضاف: نحن الأفضل فقد سددنا اكثر من الهلال، وسيطرنا على مجريات المباراة، لكن للأسف لم نستغل ذلك، وتؤكده بالفوز.

قمت بتحليل الهلال فنيا، فهو يضغط بعشرة لاعبين لكن يترك مساحات ومدافعوه يلعبون على خط واحد، ودفاع متقدم؛ ما سهل وصول لاعبينا لمرمى الهلال.

وعن الحكام قال: للأسف آداؤهم غير مرض وكانت لديهم اخطاء تجاه فريق الشباب، خاصة في الهدف الأول للهلال. لا اعلم كيف احتسب الهدف.