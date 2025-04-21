غرفة جدة تستضيف “سيريدو العقاري”

البلاد – جدة

تستضيف غرفة جدة في مقرها ، النسخة الثالثة من “معرض سيريدو للتطوير والتمليك العقاري 2025” ، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري.

يزخر المعرض بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع أرجاء المملكة، وسيشهد حلقات نقاش وورش عمل متخصصة، إلى جانب عرض أحدث المشاريع والابتكارات العقارية الحالية والمستقبلية من قبل رواد صناعة التطوير العقاري، بهدف إيجاد بيئة عقارية غنية تمكّن الشركات من التعرف على بعضها، والوصول إلى شرائح عريضة من جماهيرها المستهدفة، وذلك امتثالًا للإستراتيجية التنموية الشاملة للقطاع العقاري ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد معرض سيريدو فرصة للالتقاء بين أهم المطورين العقاريين وأفضل الخبراء المتخصصين في صناعة العقار والعديد من المستثمرين وصناع القرار معًا في مكان واحد وتحت مظلة واحدة؛ لنقل الاستفادة والخبرات لكل الحضور وفتح آفاق جديدة للاستثمار.