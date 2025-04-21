ضمن الجولة الثانية لتمكين الشركات.. تمديد طلبات الاستكشاف التعديني في المملكة

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن تمديد فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى 1 مايو القادم، بدلًا من موعدها المحدد سابقًا بـ 1 أبريل الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالهم الاستكشافية، سعيًا إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.

ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية، تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين.

وحددت الوزارة عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الإستراتيجية المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، والتي من بينها النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد, ومنح أولوية الاستكشاف للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، إضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية، وسجل مميز للشركة في استكشاف المواقع التعدينية الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية ويعزِّز سلاسل التوريد المحلية.