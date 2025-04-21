شاهد| تعادل الهلال والشباب في ديربي الرياض

محمد العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
حسم التعادل الإيجابي 2/2 ديربي الرياض، الذي جمع بين الهلال والشباب مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الـ 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين،
باغت الشباب فريق الهلال بهدف مبكر، أحرزه البرتغالي دانيال بودينس في الدقيقة السابعة، وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 31 بتوقيع سيرجي سافيتش.
وفي بداية الشوط الثاني، نجح سالم الدوسري في إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 46.
لكن الشباب نجح في إدراك التعادل برأسية لمحمد الشويرخ في الدقيقة 68.
بهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، والشباب إلى 51 نقطة بالمركز السادس.
هددددددف⚽!
الأول للشباب.. قذيفة بودينس تعلن أول الأهداف🔥⚽
الهلال 0 × 1 الشباب#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الشباب | #SSC pic.twitter.com/NCcQQMwtGK
— SSC (@ssc_sports) April 21, 2025
هدف التعادل لـ #الهلال ⚽️#الهلال 1 : 1 #الشباب
سافيتش د32’#صحيفة_البلاد#الهلال_الشبابpic.twitter.com/sUGJoEQKgE
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 21, 2025
سالم يسجل للهلال مع بداية الشوط الثاني#صحيفة_البلاد #الهلال_الشباب pic.twitter.com/e6rFj8ZBlg
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 21, 2025
الشويرخ يدرك التعادل للشباب#صحيفة_البلاد #الهلال_الشباب pic.twitter.com/TuA8Nn1heO
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 21, 2025