الرياضة

شاهد| تعادل الهلال والشباب في ديربي الرياض

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1446 هـ      21 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

حسم التعادل الإيجابي 2/2 ديربي الرياض، الذي جمع بين الهلال والشباب مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الـ 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين،

باغت الشباب فريق الهلال بهدف مبكر، أحرزه البرتغالي دانيال بودينس في الدقيقة السابعة، وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 31 بتوقيع سيرجي سافيتش.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح سالم الدوسري في إضافة الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 46.
لكن الشباب نجح في إدراك التعادل برأسية لمحمد الشويرخ في الدقيقة 68.

بهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، والشباب إلى 51 نقطة بالمركز السادس.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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