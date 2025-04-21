الرياضة

شاهد| الاتحاد يعزز صدارته لـ” روشن” بنقاط الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time23 / شوال / 1446 هـ      21 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني

عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في التغلب على ضيفه الاتفاق2/3، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البطولة.
بادر الاتفاق في الدقيقة الخامسة عبرالبرازيلي فيتينيو، لكن البرتغالي دانيلو بيريرا، تعادل سريعًا للاتحاد في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 35، أضاف كريم بنزيمة هدف الاتحاد الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف الجزائري حسام عوار الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة45+2.

وفي الدقيقة 83 من الشوط الثاني، سجل مدافع الاتحاد دانيلو بيريرا بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني للاتفاق.

هذا الفوز، رفع رصيد الاتحاد إلى 68 نقطة، ليواصل الابتعاد بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف، وتجمد رصيد الاتفاق عند 40 نقطة في المركز السابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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