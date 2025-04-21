ختام بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة لنخبة الملاكمة 2025

متابعة – محمد الجليحي
اختتمت منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة لفئة النخبة (رجال)، التي أُقيمت في مدينة الخبر، بمشاركة نحو 60 ملاكمًا مثّلوا 10 أندية من المنطقة الشرقية.
وقد شهدت البطولة تنافسًا قويًا ومستوى عاليًا من المهارة والاحترافية بين اللاعبين، وذلك بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة منصور بن نايف الشريف، الذي توج صاحب المركز الأول نادي الاتفاق، والمركز الثاني لنادي القادسية، ولنادي الترجي صاحب المركز الثالث.
وتُعد بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة إحدى البطولات المعتمدة في أجندة الاتحاد السعودي للملاكمة، التي تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين، واكتشاف الأبطال، وتعزيز الاحتكاك بين مختلف الجنسيات الشغوفة برياضة الملاكمة، وذلك في إطار تطوير قاعدة اللعبة وتوسيع انتشارها على مستوى المملكة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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